Жаир Болсонару набросился на блогера

Президент Бразилии Жаир Болсонару практически подрался с блогером по имени Вилкер Леан во время выступления перед своими сторонниками. Последний начал выкривать обвинения в адрес бразильского лидера, называя его трусом и записывая происходящее на видео, после чего президент схватил блогера за футболку и попытался выхватить у него телефон, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Новый эпизод агрессивного поведения нынешнего главы Бразилии подогрел дискуссию о том, насколько он подходит для переизбрания на новый срок. Президентские выборы пройдут в стране в октябре.

"Мы имеем дело с психически неуравновешенной личностью, человеком со спутанным сознанием. Человеком, который думает, что полиция должна убивать, а не задерживать; что мы должны продавать оружие, а не книги; который поддерживает ненависть, а не любовь. Это полная противоположность тому, чего мы хотим", - заявил бывший президент Луис Лула да Силва, решивший пойти на новый срок.

Причем, согласно последним результатам опросов, за него готова проголосовать почти половина бразильцев. За Болсонару же - лишь 32%.

Ранее последний заявлял, что отстранить его от власти может только Бог.