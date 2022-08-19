На Анапу обрушился ливень с градом

В Анапе бушует непогода, на город обрушился ливень с градом. Судя по роликам, опубликованным очевидцами, в городе образовались огромные лужи, падают крупные градины. Видео передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Похожая ситуация сложилась и в Новороссийске, город тоже поливает дождем.

В Telegram-канале мэрии Анапы объявили о запрете купания на всех пляжах города в связи с прохождением грозового фронта. Жителям и гостям города порекомендовали соблюдать осторожность, не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье.