В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за сильнейших лесных пожаров. Только за последние сутки их число в регионе увеличилось в несколько раз. Самая напряженная обстановка сейчас в Воротынском районе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В эти минуты площадь вогорания там составляет более трех тысяч гектаров и увеличивается с каждым часом. Еще в 31 районе города ввели четвертый и пятый классы пожарной опасности и предупредили местных жителей, что в ближайшее время они могут остаться без электричества. Чтобы остановить огненную стихию, в район дополнительно направили несколько пожарных групп и технику.

Ситуация с лесными пожарами по-прежнему остается сложной и в Рязанской области. Там полыхают сотни гектаров, в том числе в Окском заповеднике. Дым от пожаров добрался уже до Тулы и с сумасшедшей скоростью распространяется по центральной части России. Чтобы справиться с пламенем, в регион отправились сотни спасателей со всей страны и подключили авиацию.