https://news.day.az/world/1488396.html Пожар в национальном парке в Португалии взят под контроль - ВИДЕО
Пожар в национальном парке в Португалии взят под контроль - ВИДЕО
Португальские пожарные взяли под контроль пламя в национальном парке Серра да Эштрела. Эьтот пожар назвали самым крупным за нынешнее лето. Огонь в горном массиве вспыхнул почти две недели назад и уничтожил около 24 тысяч га леса, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Но в четверг совсем рядом с парком, у городка Гувейя, начался новый пожар. Из-за жары (39°C) и сильного ветра огонь распространяется очень быстро. Власти не исключают, что потребуется эвакуация, в дом числе из местного дома престарелых.
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