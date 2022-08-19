Пожар в национальном парке в Португалии взят под контроль

Португальские пожарные взяли под контроль пламя в национальном парке Серра да Эштрела. Эьтот пожар назвали самым крупным за нынешнее лето. Огонь в горном массиве вспыхнул почти две недели назад и уничтожил около 24 тысяч га леса, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Но в четверг совсем рядом с парком, у городка Гувейя, начался новый пожар. Из-за жары (39°C) и сильного ветра огонь распространяется очень быстро. Власти не исключают, что потребуется эвакуация, в дом числе из местного дома престарелых.