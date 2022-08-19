В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Последний пакет военной помощи Соединенных Штатов предусматривает передачу Украине беспилотников для разведки и наблюдения и бронированных боевых машин, заявил в пятницу высокопоставленный представитель оборонного ведомства США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, сообщает агентство Reuters.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что пакет оценивается в 775 млн долларов и также будет включать дополнительные боеприпасы и гаубичные системы.