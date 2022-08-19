Эрдоган и Герцог обсудили двусторонние отношения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Об этом сообщает Управление по связям при АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Обсуждены состояние и перспективы двусторонних турецко-израильских отношений.
Президент Эрдоган отметил, что решение Анкары и Тель-Авива о взаимном назначении послов станет важным шагом на пути к развитию турецко-израильских связей в позитивном русле и придаст им новый импульс.
Глава турецкого государства заявил, что Анкара выступает за развитие сотрудничества и диалога с Израилем на основе взаимоуважения.
Стороны также обменялись мнениями по региональной проблематике.
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