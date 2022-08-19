Эрдоган и Герцог обсудили двусторонние отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Об этом сообщает Управление по связям при АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены состояние и перспективы двусторонних турецко-израильских отношений.

Президент Эрдоган отметил, что решение Анкары и Тель-Авива о взаимном назначении послов станет важным шагом на пути к развитию турецко-израильских связей в позитивном русле и придаст им новый импульс.

Глава турецкого государства заявил, что Анкара выступает за развитие сотрудничества и диалога с Израилем на основе взаимоуважения.

Стороны также обменялись мнениями по региональной проблематике.