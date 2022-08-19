В возрасте 116 лет скончалась вторая долгожительница в мире

В Польше в возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница и вторая долгожительница в мире Текла Юневич.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала польская радиостанция RMF в пятницу, 19 августа.

Юневич появилась на свет 10 июня 1906 года в деревне Крупско в 40 км от Львова.

С конца Второй мировой войны она проживала в Силезии, на юге Польши.

В 1980 году женщина потеряла своего супруга. До 103 лет она самостоятельно управлялась с бытом, после о ней заботились внуки.

В ее близком окружении отмечают, что долгожительница всегда была активной, находилась в хорошем настроении, любила шутить, читать и играть в карты.

Самой старой долгожительницей Земли, чей возраст подтверждается документами, стала монахиня Люсиль Рандон (сестра Андрэ) из Франции, которая родилась 11 февраля 1904 года, сейчас ей 118 лет.

В прошлом году она переболела коронавирусом и благополучно вылечилась.