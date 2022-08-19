https://news.day.az/world/1488449.html Вооруженный мужчина проник в мэрию в Армении - звучат выстрелы
Вооруженный мужчина проник в мэрию в Армении - звучат выстрелы
Вооруженный гранатой и огнестрельным оружием мужчина проник в мэрию города Масис в Араратской области Армении в 18 км от Еревана, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По сообщению ряда армянских СМИ, звучат выстрелы.
Здание мэрии оцеплена, дороги перекрыты.
Полиция пока не предоставляла официальных комментариев.
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