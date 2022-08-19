Вооруженный мужчина проник в мэрию в Армении
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Вооруженный гранатой и огнестрельным оружием мужчина проник в мэрию города Масис в Араратской области Армении в 18 км от Еревана, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По сообщению ряда армянских СМИ, звучат выстрелы.

Здание мэрии оцеплена, дороги перекрыты.

Полиция пока не предоставляла официальных комментариев.