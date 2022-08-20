ООН во время Генассамблеи не будет требовать от делегатов вакцинации от COVID-19

Участники недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не должны подтверждать вакцинацию от коронавируса, при этом от всех требуется ношение масок. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в документе всемирной организации.

"Вход в штаб-квартиру ООН будет ограничен в связи с необходимостью управления рисками и обеспечения необходимого пространства для соблюдения социальной дистанции", - отмечается в циркуляре. При этом в рамках мероприятий высокого уровня доступ для сторонних гостей будет приостановлен, а для не имеющих постоянной аккредитации прессы лимитирован.

"Все должны будут подтвердить в качестве условия входа, что не испытывали симптомов или не имели положительного теста на COVID-19 в течение пяти дней", - говорится в документе. Лица, не сделавшие прививки, проходя в здание, автоматически подтверждают, что за последние пять суток не были в тесном контакте с теми, у кого был выявлен коронавирус. Кроме того, от участников требуется ношение защитных масок во время всего нахождения в штаб-квартире, за исключением периода приема воды и пищи. В ходе выступления маску также можно снять.

Представители СМИ смогут пройти в здание, если имеют постоянную аккредитацию, либо входят в пул делегации. Вместе с тем журналисты должны иметь подтверждение вакцинации.