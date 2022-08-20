Проникший в здание мэрии в Армении мужчина совершил самоубийство

Проникший в здание мэрии Масиса мужчина совершил самоубийство.

Об этом в беседе с журналистами сообщил сотрудник Полиции Нарек Саркисян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Он отметил, что вошедшие в здание мэрии полицейские обнаружили тело мужчины со следами огнестрельного ранения в области головы.

Напомним, что ранее вооруженный гранатой и огнестрельным оружием мужчина проник в мэрию города Масис в Араратской области. Сообщалось о выстрелах.