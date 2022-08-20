https://news.day.az/world/1488461.html Проникший в здание мэрии в Армении мужчина совершил самоубийство
Проникший в здание мэрии в Армении мужчина совершил самоубийство
Проникший в здание мэрии Масиса мужчина совершил самоубийство.
Об этом в беседе с журналистами сообщил сотрудник Полиции Нарек Саркисян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Он отметил, что вошедшие в здание мэрии полицейские обнаружили тело мужчины со следами огнестрельного ранения в области головы.
Напомним, что ранее вооруженный гранатой и огнестрельным оружием мужчина проник в мэрию города Масис в Араратской области. Сообщалось о выстрелах.
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