Забастовка сотрудников метро парализовала общественный транспорт Лондона
Большая часть транспортной сети Лондона прекратила работу, когда тысячи работников метрополитена объявили забастовку.
Как передает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal, сотрудников метро не устраивают зарплата и условия труда.
По данным Национального союза железнодорожников, в результате забастовки было закрыто большинство линий метрополитена, "жизненно важных для города".
Около 10 000 рабочих заявили, что их заработная плата не поспевает за растущим уровнем инфляции.
Ранее в Великобритании работа железных дорог оказалась нарушена из-за того, что более 40 тыс. ж/д работников вышли на забастовки с требованием повышения заработной платы.
Акцию протеста организовал британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT.
Такие акции уже не в первый раз за лето приводят к серьезным перебоям в движении поездов.
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