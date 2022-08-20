Жуткая авария в Дагестане, столкнулись микроавтобус и грузовик

В Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли семь человек, в том числе один ребенок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом 20 августа сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике.

Отмечается, что на 30 км автодороги "Кочубей - Нефтекумск - Минводы" 60-летний водитель, управляя пассажирским автомобилем "Газель" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

"В результате ДТП семь человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия, еще пять человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", - говорится сообщении ГИБДД в Telegram.

Уточняется, что погибшие - родственники, которые ехали на свадьбу в Ставрополь в качестве гостей.

На месте работают следователи-оперативники.

В настоящее время уточняются личности и количество участников автоаварии.