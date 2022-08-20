Иран отказался от одного из требований на переговорах по ядерной сделке

Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом передает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.

По информации канала, это требование являлось основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

Как заявил представитель Белого дома, Иран не требовал в своем ответе на проект соглашения по ядерной сделке, предложенный Евросоюзом, чтобы КСИР убрали из данного списка.