В Мексике задержали бывшего генерального прокурора

Представители властей задержали в пятницу экс-главу Генпрокуратуры Мексики Хесуса Мурильо Карама.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом надзорное ведомство сообщило в Twitter.

"Сотрудники полиции задержали Хесуса "М", - говорится в записи.

Как сообщили в ведомстве, его подозревают в совершении нескольких преступлений в ходе расследования исчезновения 43 студентов в штате Герреро в 2014 году.

Речь идет о "похищении, пытках и воспрепятствовании отправлению правосудия", указывается в распространенном заявлении Генпрокуратуры.

Хесус Мурильо Карам был задержан по месту жительства и не оказал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщил официальный представитель администрации президента Хесус Рамирес, бывший генпрокурор будет находиться под стражей в одном из исправительных учреждений Мехико. Карам руководил надзорным ведомством с декабря 2012 по февраль 2015 года, когда президентом Мексики был Энрике Пенья Ньето.

Заместитель министра внутренних дел Алехандро Энсинас на пресс-конференции в четверг заявил, что власти не располагают никакими подтверждениями того, что молодым людям удалось выжить. При этом он подчеркнул, что расследование будет идти до тех пор, пока все виновные не будут наказаны.