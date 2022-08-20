https://news.day.az/world/1488473.html ВС Турции нейтрализовали 5 террористов
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов
Турецкие силы безопасности нейтрализовали пятерых боевиков террористической организации РПК/YPG на севере Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.
Согласно сообщению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Источник мира".
"Пятеро террористов РПК/YPG, которые пытались атаковать район операции "Источник мира", были нейтрализованы в ходе успешной операции", - говорится в заявлении.
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