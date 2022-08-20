Швейцарский банк призвали одуматься

Главный акционер швейцарского банка Credit Suisse, американская инвестиционная компания Harris Associates призвала кредитную организацию одуматься и наладить работу своего инвестиционного подразделения. Об этом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предпочтительным вариантом, по словам главного инвестиционного директора Harris Associates Дэвила Херро, станет реформа инвестиционного подразделения с тем, чтобы в дальнейшем оно смогло выйти на устойчивую прибыльность. Однако в случае неудачи возможен другой выход, например, продажа или выделение в отдельную организацию.

"Это был проблемный ребенок. Звучит просто, но все, что им нужно сделать, - это предотвратить потерю денег инвестиционным банком", - отметил Херро.

Проблемы преследуют инвестиционное подразделение Credit Suisse с 2015 года, когда оно впервые зафиксировало годовой убыток. В июле 2022-го руководство банка объявило о глобальной реформе, однако пока не озвучило ее параметры.

По словам Херро, компания которого владеет 10-процентным пакетом акций Credit Suisse с начала 2000-х, от доли следовало избавиться еще несколько лет назад.