Стрельба в ТЦ шведского города Мальмё

В торговом центре Emporia в городе Мальмё на юге Швеции в пятницу вечером произошла стрельба, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба шведской полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, "В торговом центре Emporia в Мальмё произошла стрельба. На место прибыло большое число полицейских, место [происшествия] оцеплено", - говорится в сообщении.

Позднее в полиции уточнили, что в инциденте пострадали два человека, подозреваемый арестован. Предполагается, что стрельба связана с криминальными разборками.

По информации Sydsvenskan, посетитель ТЦ неожиданно начал стрелять и произвел больше десятка выстрелов.

Emporia - один из крупнейших торговых центров в Скандинавии. Здание расположено в городе Мальмё. Дата открытия - 25 октября 2012 года.