Последние данные по коронавирусу в мире

По данным на утро 20 августа, число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 599 997 810.

Как сообщает Day.Az, суточный прирост составил 893 407.

За весь период пандемии скончались 6 469 911 человек, выздоровели - 573 968 670.

По числу зараженных лидируют США (95 324 830), на 2-м месте - Индия (44 327 890), 3-м - Франция (34 319 922), далее - Бразилия (34 264 237) и Германия (31 808 179).

В России коронавирус выявлен у 19 037 664 человек, Турции - 16 671 848, Иране - 7 501 534, Грузии - 1 710 749, Армении - 430 361.

Среди соседних стран наиболее высокая смертность от COVID-19 зафиксирована в России (383 427 летальных исходов), Иране (143 288) и Турции (100 400).

На сегодня в Азербайджане подтверждены 807 516 случаев инфицирования COVID-19, 794 225 человек выздоровели, 9 784 - скончались.