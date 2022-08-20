В Индии банда открыла фейковый участок полиции и восемь месяцев получала взятки

В Бихаре мошенники открыли фейковый полицейский участок в 500 метрах от дома настоящего шефа полиции. Он проработал восемь месяцев. Все это время преступники ходили в форме, с оружием и значками, и вымогали взятки у горожан, пока их не заметил реальный правоохранитель, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Участок располагался на территории отеля. Мошенники брали деньги у гостей и обычных горожан за рассмотрение дел и жалоб, а также вымогали взятки у индийцев, обещая помочь с жильем и работой.

В фейковом участке постоянно находилась массовка - жители сел, которые за 500 рупий в день имитировали работу офицеров.

Аферу раскрыл настоящий полицейский, который увидел подозрительных "коллег" - вместо табельного оружия у них были пистолеты, изготовленные в местной мастерской.

Шестерых членов банды уже задержали, среди них две женщины. Глава группировки все еще на свободе.