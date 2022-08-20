Два автобуса столкнулись в Анталье, пострадали 25 человек

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате ДТП с двумя автобусами в турецкой курортной провинции Анталья.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в субботу сообщил телеканал TRT.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Аланья, где автобус, направлявшийся в отель за туристами, взрезался в другой автобус. Время аварии не уточняется. Из 25 пострадавших двое получили тяжелые травмы и госпитализированы.