https://news.day.az/world/1488505.html Россиянин умер при спуске с вулкана на Камчатке
Россиянин умер при спуске с вулкана на Камчатке
Российский турист погиб на вулкане в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным следствия, 44-летний мужчина прибыл в регион в составе туристической группы, состоящей из 20 человек. Во время спуска с Мутновского вулкана в южной части полуострова путешественнику резко стало плохо, после чего он умер.
В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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