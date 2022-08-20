Россиянин умер при спуске с вулкана на Камчатке

Российский турист погиб на вулкане в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным следствия, 44-летний мужчина прибыл в регион в составе туристической группы, состоящей из 20 человек. Во время спуска с Мутновского вулкана в южной части полуострова путешественнику резко стало плохо, после чего он умер.

В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.