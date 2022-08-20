Мощные ливни затопили Хабаровск

Из-за мощных ливней оказались подтопленными участки, частные дома и придомовые территории в Хабаровском крае. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сильные дожди прошли в Хабаровском крае накануне из-за прохождения циклона над регионом. Так, в Хабаровске за день выпало 42 миллиметров осадков, а в некоторых районах края и вовсе до 73 миллиметров. В результате этого уровень реки Амур по состоянию на утро 20 августа достигал 439 сантиметра, прибавив за день 19 сантиметров.

Только за минувшую ночь в экстренные службы Хабаровска поступило более 80 обращений о подтоплении домов и участков. Пострадавшим жителям помогали переносить вещи из за затопленных помещений, а воду откачивали насосом.

На текущий момент в населенных пунктах Хабаровского края продолжают откачивать воду и чистить "ливневки".

22 и 23 августа в регионе прогнозируют прохождение нового циклона, который принесет в край мощные ливни с сильным ветром порывами до 15-20 м/с.