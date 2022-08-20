2 человека погибли в ДТП под Красноярском из-за пьяного водителя фуры

Двое человек погибли накануне вечером в результате ДТП с участием грузовика под Красноярском. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Известно, что в аварии также пострадали еще двое человек. ДТП произошло вечером 19 августа на трассе Р-257.

По предварительной информации, 43-летний водитель грузовика "Хендай", направляясь со стороны поселка Шушенское в сторону города Минусинска, при совершении маневра перевернулся на дороге. В это же время направлявшийся навстречу автомобиль "Хендай Соната" столкнулся с фурой.

В результате столкновения погибли 57-летняя и 32-летняя пассажирки "Хендай Соната", которые скончались в медучреждении. 42-летнего водителя и 12-летнего пассажира легкового автомобиля с различными травмами доставили в больницу.

Водитель грузовика "Хендай" же в момент аварии был пьян. Показатель содержания алкоголя в его крови составлял 0,91 мг/л.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.