20 паломников пострадали и 6 погибли в ДТП по пути из храма в Индии

В индийском штате Раджастхан шесть человек погибли и более 20 пострадали в страшном ДТП. Авария произошла, когда паломники ехали из храма в деревне Рамдевра, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что люди были в тракторном прицепе, когда в него влетел грузовик.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принес соболезнования семьям и близким погибших жителей.