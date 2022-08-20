https://news.day.az/world/1488512.html 20 паломников пострадали и 6 погибли в ДТП по пути из храма в Индии
20 паломников пострадали и 6 погибли в ДТП по пути из храма в Индии
В индийском штате Раджастхан шесть человек погибли и более 20 пострадали в страшном ДТП. Авария произошла, когда паломники ехали из храма в деревне Рамдевра, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Отмечается, что люди были в тракторном прицепе, когда в него влетел грузовик.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принес соболезнования семьям и близким погибших жителей.
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