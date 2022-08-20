Штормовые ветра и проливные дожди на юге Европы

На юге Европы продолжает бушевать стихия. Ее жертвами уже стали по меньшей мере 13 человек. В нескольких регионах Италии по-прежнему в силе режим повышенной опасности из-за штормового ветра. В Эмилии-Романье за два дня выпала шестимесячная норма осадков. Ливневая канализация не справлялась с потоком воды, а шквальный ветер выворачивал с корнем деревья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Корсику, где в четверг жертвами штормового ветра стали 5 человек, посетил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманэн. Он посетил места разрушенные стихийным бедствием. Местные жители выразили ему свое недовольство неэффективностью метеослужбы, которая, по их словам, предупредила о надвигающейся опасности только в самый последний момент.

"Префектуры Корсики сделали всё, что нужно предупредив руководство предприятий и местные власти, - объяснил министр. - Просто мы ожидали, что скорость ветра, согласно прогнозу Метео-Франс, составит 100 км в час. Это сильный ветер, но не экстремально сильный. Но оказалось, что скорость ветра составила до 220 км в час".

Двое детей погибли в результате падения дерева в долине реки Лавант в австрийской земле Каринтия. Еще 16 человек получили травмы. Среди них семеро детей. 20 тысяч домохозяйств после бури остались без электроэнергии.