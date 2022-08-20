Падение самолёта на шоссе в США

Легкомоторный самолёт Cessna 195, 1951 года выпуска, за штурвалом которого находился 65-летний пилот, совершил жёсткую посадку на автостраде I-8, в городе Эль Кахон (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По сообщениям СМИ, одномоторный самолёт при падении повредил внедорожник, водитель и пассажир которого не пострадали. Участники дорожного движения вытащили пилота из кабины.

Прибывшие позже медики транспортировали в больницу мужчину, получившего серьёзные травмы.

Несколько патрульных машин заблокировали Гринфилд-драйв для расследования происшествия, но в результате аварии дорожное полотно не пострадало и автостраду вскоре открыли для движения транспорта.