Трейлер, уходя от полицейской погони, снёс терминал в Индии

В середине прошлого месяца момент ухода большегруза от полицейского преследования, попал в объектив видеокамеры, установленной возле пункта для взимания платы за проезд в городе Униара (округ Тонк, штат Раджастхан, Индия), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Будка, в которой находился кассир, сложилась словно карточный домик, когда грузовик снёс шлагбаум и пронёсся мимо со скоростью более 100 км/ч.

По сообщениям СМИ, водитель большегруза прорвал блокаду из полицейских машин в городе Савай-Мадхопур и устремился в Униару. Спустя несколько часов беглец был арестован и препровождён в участок.

Сотрудник транспортной компании, взимающий плату за проезд в результате наезда не пострадал. Дальнейшая судьба водителя трейлера не уточняется.



