В России впервые с 14 марта выявили более 40 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 010 против 37 609 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Более 40 000 заразившихся за сутки в стране выявили впервые с 14 марта. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 19 077 764 случая ковида.

Число летальных исходов возросло на 69 (это максимум с 11 июня), до 383 496, количество случаев выздоровления - на 24 222, до 18 262 350.

За сутки в России госпитализировали 3 450 заболевших ковидом против 3 349 днем ранее (рост на 3%). Число госпитализаций увеличилось в 42 регионах и уменьшилось в 39, еще в четырех ситуация не изменилась.