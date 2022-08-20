В России мужчина напал на улице на женщину и начал ее душить

В Норильске неизвестный мужчина набросился на улице на женщину и принялся ее душить средь бела дня.

Как сообщают в социальных сетях, инцидент произошел в районе улицы Металлургов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как видно на публикуемых кадрах, мужчина набрасывается на свою жертву со спины, когда женщина идет по улице, валит на землю и начинает душить руками.

Пострадавшая отбивается и пытается вырваться, однако негодяй оказался сильнее: через некоторое время женщина перестает оказывать сопротивление. Мужчина хватает ее и начинает оттаскивать жертву к подъезду, а после возвращается за ее упавшими вещами.

Известно, что преступника спугнули прохожие, после чего он скрылся.

По словам местных жителей, это не единственный случай. Через некоторое время душитель напал на вторую женщину на улице Нансена, действуя аналогичным образом.

В социальных сетях отметили, что одну из пострадавших доставили в больницу, а вторую отпустили после осмотра домой.