Авария в Турции: погибли 16 человек, более 20 пострадали - ВИДЕО
В результате столкновения нескольких машин в турецкой провинции Газиантеп, по предварительным данным, погибли 16 человек, еще 22 - пострадали. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на губернатора региона Давута Гюля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, авария произошла около 11.30 на трассе Газиантеп-Низип. Известно, что столкнулись пассажирский автобус, машина скорой помощи, пожарная машина и автомобиль с журналистами.
Гюль рассказал, что легковой автомобиль разбился около 10.45. Автобус перевернулся в 200 метрах от ДТП, сбив остальные машины.
Среди погибших трое пожарных, 2 медицинских работника и два журналиста.
Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
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