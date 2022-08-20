Авария в Турции: погибли 16 человек, более 20 пострадали

В результате столкновения нескольких машин в турецкой провинции Газиантеп, по предварительным данным, погибли 16 человек, еще 22 - пострадали. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на губернатора региона Давута Гюля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, авария произошла около 11.30 на трассе Газиантеп-Низип. Известно, что столкнулись пассажирский автобус, машина скорой помощи, пожарная машина и автомобиль с журналистами.

Гюль рассказал, что легковой автомобиль разбился около 10.45. Автобус перевернулся в 200 метрах от ДТП, сбив остальные машины.

Среди погибших трое пожарных, 2 медицинских работника и два журналиста.

Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.