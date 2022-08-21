В США амеба, поедающая мозг, убила купавшегося в реке мальчика

В США Центр по контролю заболеваний подтвердил, что смерть ребенка была вызвана амебой, поедающей мозг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В американском штате Небраска подтвердили первый случай смерти от амебы. Это редкое животное убивает около 97% своих жертв.

Амеба неглерия Фоулера водится в теплых пресноводных озерах, реках, каналах и прудах. Она вызывает первичный амебный менингоэнцефалит - заболевание, повреждающее головной мозг. Это происходит, если животное попало в организм вместе с водой через нос.

Инфекция встречается редко, однако практически всегда приводит к летальному исходу: только четверым из 154 удалось выжить.