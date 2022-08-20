Талибы обратились к Совбезу ООН

Представители "Талибана" обратились к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом не использовать санкции в качестве инструмента давления и снять их с лидеров движения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В своем заявлении талибы указали на то, что в Дохинском соглашении было принято решение о снятии всех санкций с лидеров Исламского Эмирата Афганистан, и оно должно быть выполнено. Срок действия разрешения на зарубежные поездки для должностных лиц "Талибана" истек 19 августа, решение о его продлении Совбез ООН пока не принял. Талибы подчеркнули, что сохранение запрета вместо политического диалога создаст дистанцию между Афганистаном и миром, чего следует избегать.

"Афганистан, в котором Америка, НАТО и 50 других стран не смогли создать мир и стабильность при всей своей силе и мощи, сегодня безопасен и стабилен в интересах всего мира", - говорится в сообщении.