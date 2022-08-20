В США решили сделать платными вакцины и лечение от коронавируса

Правительство США решило переложить оплату вакцин и лечение от COVID-19 сначала на здравоохранение, а в конечном итоге, на пациентов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fortune.

Координатор Белого дома по реагированию на COVID-19, доктор Ашиш Джа заявил, что Соединенные Штаты преодолели кризисную фазу пандемии и планируют прекратить закупки вакцин и тестов осенью 2022 года.

"Мы знали, что в какой-то момент нам нужно будет перейти на коммерческий рынок, и сейчас мы приближаемся к этому моменту", - заявила помощник секретаря HHS по вопросам готовности и реагирования Дон О'Коннелл.

Отмечается, что переход к переводу платежей за лекарственные препараты от коронавирусной инфекции на коммерческий рынок может занять месяцы. Это вызовет повышение стоимости медицинского страхования.