В США освободят преступника, заживо закопавшего 26 детей

Комиссия по условно-досрочному освобождению Калифорнии решила освободить 70-летнего Фредерика Вудса, который был участником самого массового похищения людей за всю историю США. В 1976 году он и его сообщники братья Ричард и Джеймс Шонфельды недалеко от города Чоучилла похитили 26 детей и водителя школьного автобуса, в котором их захватили.

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, школьников и мужчину закопали заживо в прицепе грузовика на глубине 12 футов (3,66 м), чтобы получить выкуп от государства в размере почти миллионов долларов. Водитель Фрэнк Рэй и 14-летний Майкл Маршалл сумели снять крышку люка, прокопать ход и выбраться на поверхность. Все пленники сумели сбежать.

Через две недели после побега детей Вудс и Шенфельды были арестованы и приговорены к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, хотя в конечном итоге эти приговоры были отменены. Ричард Шенфельд был освобожден условно-досрочно в 2012 году. Его брат Джеймс был освобожден в 2015 году. Вудс и два его сообщника выросли в богатых семьях.

Фредерик Вудс подавал 17 прошений об условно-досрочном освобождении, но ему было отказано. Дело в том, что он и в тюрьме пытался совершать преступления. С помощью незаконно полученного мобильного телефона он руководил бизнесом на воле.

Тем не менее, поскольку все заложники остались живы, Вудса все-таки решили выпустить, несмотря на возражения губернатора штата. Дата его выхода на свободу не разглашается из соображений его безопасности.