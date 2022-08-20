Массовые аресты силовиков в Мексике

Суд в штате Мехико разрешил арестовать несколько десятков военнослужащих и полицейских по делу об исчезновении в штате Герреро в 2014 году 43 студентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в ночь на субботу заявлении Генпрокуратуры республики.

В общей сложности речь идет о 83 ордерах на арест "20 офицеров и солдат 23 и 41 батальонов [сухопутных войск], пяти представителей исполнительной и судебной власти в Герреро, 26 полицейских из Уицуко, шестерых из Игуалы и одного из Кокулы, а также 11 сотрудников полиции Герреро и 14 участников преступной группировки "Геррерос унидос", указывается в документе. Они обвиняются в похищении, пытках, убийствах, воспрепятствовании осуществлению правосудия и участии в организованной преступной деятельности.

В пятницу вечером в Мексике был задержан бывший генеральный прокурор Хесус Мурильо Карам. Он также подозревается в совершении ряда преступлений, связанных с расследованием событий в Герреро в 2014 году. Карам руководил надзорным ведомством с декабря 2012 по февраль 2015 года, когда президентом Мексики был Энрике Пенья Ньето.

Заместитель министра внутренних дел Алехандро Энсинас на пресс-конференции в четверг заявил, что у властей нет никаких подтверждений того, что пропавшие в Герреро молодые люди могут быть живы. При этом он подчеркнул, что расследование будет идти до тех пор, пока все виновные не будут наказаны.