Эрдоган огласил цель Турции к 2053 году

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Мы ведем борьбу с такими террористическими организациями, как РПК и FETÖ. Мы защищаем нашу страну от путчистов, международных заговоров и нападений".

Президент Эрдоган обратился к гражданам, собравшимся на площади Джумхуриййет в Манисе, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Мы, основываясь на инфраструктурные проекты, которые осуществили за последние 20 лет, полны решимости сделать Турцию одним из самых могущественных государств в мире в политическом и экономическом плане. Мы работаем для этого день и ночь, мы боремся за наши цели. Два дня назад я был в Украине, неделю назад в Сочи. Это все делается для достижения мира. Мы за мир во всем мире", - отметил президент Эрдоган.

Отметив важность повышения уровня образования, президент добавил, что сегодня в Турции существует 208 университетов. Президент Эрдоган с гордостью подчеркнул, что большинство проектов в стране осуществляются силами национальных кадров.

Эрдоган привлек особое внимание на важность этих проектов:

"Расстояние между Стамбулом и Измиром сократилось с 6,5 часов до 3 часов 15 минут. Когда мы пришли к власти, уровень зависимость нашей оборонной промышленности от импорта составлял 80%. Сегодня эта цифра равна 20%. Мы построили Турцию, которая гарантирует нашу независимость и будущее. Теперь у нас есть передовые технологии, которые созданы силами местных инженеров. У нас есть БПЛА, которые вызывают страх у наших врагов".

Президент отметил, что за последние 20 лет в Манису инвестировано 48 миллиардов лир. По словам президента Эрдогана, в рамках проекта TOKİ в Манисе построено 10 тысяч 366 жилья, произведена реновация 11 тысяч 253 домов.

"В скором времени Маниса присоединится к скоростной железнодорожной линии Анкара-Измир. Это окажет свое содействие в развитии региона", - произнес президент.

Президент Эрдоган заявил, что правительство работает по четкому плану всестороннего развития Турции:

"Наша цель - в 2053 году обеспечить место Турции в рядах лидеров глобального управления и экономики".