Кто такой Александр Дугин?

Александр Гельевич Дугин - кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук. Лидер Международного Евразийского движения родился 7 января 1962 года в Москве.

Дугин - автор "четвёртой политической теории", которая по его мнению должна быть следующим шагом в развитии политики после первых трёх: либерализма, социализма и фашизма. Его основная политическая деятельность направлена на создание евразийской сверхдержавы: интеграция России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский Союз (ЕАС).

Дугин не только политический деятель, но и известный преподаватель и ученый. Профессор в 2009-2014 годы заведовал кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Почётный профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва и Тегеранского университета. Приглашённый профессор Южного федерального университета, старший научный сотрудник Фуданьского университета (Шанхай). Дугин полиглот: владеет английским, немецким, французским, испанским, итальянским, португальским языками.

По результатам опроса, проведённого в 2009 году сайтом Openspace, в котором было отдано более 40 тысяч голосов, Дугин занял 36-е место среди самых влиятельных интеллектуалов России. В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 "глобальных мыслителей" современного мира в категории "агитаторы".

Его книги громко называют "планами Путина во внешней политике". На самом деле Дугин, судя по его интервью 2014 года, с президентом России даже не знаком, а увольнение из МГУ показывает отсутствие покровительства со стороны властей. Хотя в биографии Дугина есть любопытные моменты. Он в 1998 году был советником спикера Госдумы Геннадия Селезнёва, а с 1999 года - председателем секции Центр геополитических экспертиз Экспертно-консультативного Совета по проблемам национальной безопасности при Председателе Государственной Думы. С марта 2012 года - член Экспертно-консультативного совета при председателе Государственной думы России Нарышкине. Но это все в прошлом.

С 2014 года внесён в санкционный список Евросоюза, а с 2015 года попал под санкции США и Канады. В 2016 года американский политический эксперт Глен Бек назвал Дугина "самым опасным человеком в мире".

20 августа 2022 года в Посмосковье была взорвана его машина. За рулем находилась дочь Дугина Дарья. Основная версия - это было покушение на самого философа, но он по чистой случайности ехал в другой машине.

Ровно за год до гибели дочери 20 августа 2021 года на своей странице "Вконтакте" Дугин написал: "То, что меня не убивает, убивает кого-то ещё".

aif.ru