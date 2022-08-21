Площадь лесных пожаров в России увеличилась более чем на 17 тыс. га

Общая площадь природных пожаров в России за сутки выросла более чем на 17 тыс. га.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

По состоянию на субботу лесопожарные службы тушили 82 лесных пожара на площади 84 935 га.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20 августа в России ликвидировано 52 лесных пожара на площади 265 га. На 00:00 мск 21 августа на территории Российской Федерации действовало 90 лесных пожаров на площади 102 883 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшие площади фиксируются в Якутии, там тушат семь пожаров на площади 80 889 га. Ведется тушение возгораний на значительных площадях в Рязанской области (7 470 га), Республике Коми (6 741 га) и Нижегородской области (5 200 га). На площадях менее 1 000 га борются с огнем в Республике Марий Эл (700 га) и Ханты-Мансийском автономном округе (113 га).

Также тушатся два пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 101 га в Рязанской области - в заповеднике "Окский" и нацпарке "Мещерский". На тушении задействованы 3 357 человек, 558 единиц техники и 37 воздушных судов. Еще 77 воздушных судов применяются для мониторинга.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации. Введен режим ЧС в шести регионах страны, особый противопожарный режим введен в 64 субъектах РФ.