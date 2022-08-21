Россия снова стала лидером по поставкам нефти в Китай

Россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на

данные Главного таможенного управления КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по информации ведомства, с начала года РФ экспортировала в КНР около 48,4 миллиона тонн топлива. В июле Китай получал около 1,68 миллиона баррелей нефти из России в сутки. На втором месте по поставкам топлива в КНР остается Саудовская Аравия, экспортировавшая 1,54 миллиона баррелей нефти в сутки.