На Кубе выявили первый случай оспы обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян выявили на Кубе. Об этом пишет портал Cubadebate, ссылаясь на данные Минздрава республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным министерства, инфицированным является турист из Италии, прибывший на Кубу 15 августа. Больной находится в критическом состоянии, его жизни угрожает опасности, сообщает ведомство.

Турист успел побывать в нескольких провинциях. Он почувствовал недомогание 17 августа. На следующий день симптомы ухудшились и мужчина обратился к врачам. Его госпитализировали. Тяжесть заболевания объясняется "сопутствующими причинами", сказано в сообщении Минздрава.