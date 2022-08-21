Власти США собираются сделать платными вакцины и лечение от COVID-19

Правительство США планируют переложить оплату вакцин и лечение от коронавируса сначала на здравоохранение, а потом и на пациентов, пишет Fortune, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявил координатор Белого дома по реагированию на COVID-19, доктор Ашиш Джа, Соединенные Штаты преодолели кризисную фазу пандемии и собираются прекратить закупки вакцин и тестов предстоящей осенью.

"Мы знали, что в какой-то момент нам нужно будет перейти на коммерческий рынок, и сейчас мы приближаемся к этому моменту", - сказал помощник секретаря американского Минздрава по вопросам готовности и реагирования Дон О'Коннелл.

Сообщается, что на переход к переводу платежей за препараты от коронавируса на коммерческий рынок может уйти месяцы. Это приведет к повышению стоимости медицинского страхования.