В России создали комплекс для тушения лесных пожаров с вертолета

АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ, входит в Роскосмос) совместно с Федеральным центром двойных технологий "Союз" создал комплекс для тушения лесных пожаров пеной с вертолета. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя МИТ на форуме "Армия-2022", передает Day.Az.

По словам представителя МИТ, данный комплекс предназначен для локализации пожаров и создания заградительных полос.

Он рассказал, в качестве средства для тушения огня выступает пена, которая образуется в композитной модульной емкости. При помощи троса конструкция подвешивается на вертолет. Комплекс может создавать полосу пены длиной до 350 м, шириной - до 6 м. Время работы одной емкости - до 120 секунд. Сцепку из двух таких емкостей может взять вертолет Ми-8. При этом сцепки могут работать в паре или по очереди.