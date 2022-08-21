В сети восстановили хронологию событий перед взрывом автомобиля Дарьи Дугиной

Автомобиль Дарьи Дугиной взорвался в десятом часу по московскому времени во время движения по Можайском шоссе, сообщает Telegram-канал 112, передает Day.Az.

По информации канала, в 18.00 (мск) Александр Дугин читал лекцию "Традиции и история" на фестивале "Традиция" в деревне Захарово. На мероприятии присутствовала его дочь в качестве почетного гостя.

С фестиваля Дугина уезжала на своем Land Cruiser Prado в 21.25, предварительно установлено, что перед этим на парковке в автомобиль было заложено взрывное устройство. Ее отец должен был ехать с ней, но в последний момент решает сесть в другую машину и едет следом.

В 21.35 машина Дарьи выезжает на Можайское шоссе и в районе поселка Большие Вяземы на ходу автомобиль взрывается и врезается в ограждение. Находившаяся за рулем Дарья, скончалась на месте.