Из портов Украины вышли еще 4 судна с агропродукцией

Из портов Одесской области Украины отплыли еще четыре судна с агропродукцией. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в воскресенье, 21 августа сообщает Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что два судна вышли из порта Черноморск, остальные - из портов Одесса и Южный.

Кроме того, также будут досмотрены одно судно, прибывшее из Украины и пять кораблей, следующих в Украину, сообщили в Министерстве.