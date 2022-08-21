https://news.day.az/world/1488736.html Не хватило денег: кадры забега в Испании с шарами вместо быков - ВИДЕО
Не хватило денег: кадры забега в Испании с шарами вместо быков - ВИДЕО
В Испании прошел самый необычный забег с быками - вот только сами быки в нем не участвовали. Вместо них использовались шары, сделанные из монтажной пены,передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Необычный праздник прошел в Матаэльпино - и это уже давняя традиция этого города. У жителей не хватило денег для покупки быков для забега, и они были вынуждены выкручиваться подручными способами. И, как оказалось, решение было правильным.
Сейчас праздник проходит с улыбкой на лице, и никто не беспокоится из-за возможности получить травму.
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