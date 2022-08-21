Толпа ограбила магазин в США, не обращая внимания на продавца

В США экономическая ситуация сейчас накаляется. На этом фоне страну захлестнула волна преступности. В американских магазинах - массовые грабежи и драки за товары первой необходимости, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Владельцы маркетов - в отчаянии и не знают, как повлиять на ситуацию.

А это видео с камеры наблюдения. Толпа ворвалась в круглосуточный магазин и устроила там погром. Вынесли практически все, не обращая внимания на продавца. Полиция сейчас разыскивает нарушителей.