https://news.day.az/world/1488737.html Толпа ограбила магазин в США, не обращая внимания на продавца - ВИДЕО
Толпа ограбила магазин в США, не обращая внимания на продавца - ВИДЕО
В США экономическая ситуация сейчас накаляется. На этом фоне страну захлестнула волна преступности. В американских магазинах - массовые грабежи и драки за товары первой необходимости, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Владельцы маркетов - в отчаянии и не знают, как повлиять на ситуацию.
А это видео с камеры наблюдения. Толпа ворвалась в круглосуточный магазин и устроила там погром. Вынесли практически все, не обращая внимания на продавца. Полиция сейчас разыскивает нарушителей.
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