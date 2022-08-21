https://news.day.az/world/1488738.html Страшные кадры обрушения железнодорожного моста из-за потопа - ВИДЕО
Страшные кадры обрушения железнодорожного моста из-за потопа - ВИДЕО
Сильнейший потоп сейчас бушует в Индии. Из-за мощного наводнения на севере страны рухнул мост, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Он соединял штат Хичмал-Прадеш с Пенджабом. Бурное течение смывает опору конструкции словно детский конструктор, она за считанные секунды разваливается на части.
Сейчас десятки дорог из-за стихии перекрыты в обоих направлениях.
Аномальные дожди обрушились и на районы восточной Индии. Там стихия не оставила камня на камне - на видео запечатлено, как сейчас выглядят затопленные деревни, местные жители остались без крыши над головой.
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