Премьер технического правительства Болгарии ушел на карантин

Премьер-министр технического правительства Болгарии Гылыб Донев ушел на карантин после контакта с больным COVID-19. Об этом в воскресенье сообщила правительственная пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Гылыб Донев находится на самоизоляции после того, как был в контакте с лицом, больным коронавирусом. Премьер чувствует себя здоровым и продолжает работать дистанционно. Он находится на связи с членами правительства", - говорится в сообщении.

В соответствии с распоряжением Минздрава карантин для контактных лиц в Болгарии в настоящее время составляет пять дней.

Санитарные службы Болгарии зафиксировали за последние сутки 420 новых случаев инфицирования коронавирусом, умерли двое. На стационарном лечении находятся 984 пациента, 52 из них - в отделениях интенсивной терапии. Медики отмечают стойкую тенденцию уменьшения количества заболевших.