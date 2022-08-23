Япония решила расширить возможности по перехвату гиперзвуковых ракет

Минобороны Японии планирует включить в свой бюджетный запрос на будущий финансовый год, который начинается 1 апреля 2023 года, расходы на повышение потенциала по перехвату ракет гиперзвуковых систем вооружений, пишет Asia News Network (ANN), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточнили специалисты, эти ракеты будет сложно перехватить. Эксперты рассказали, что Токио беспокоят действия КНДР, которая в 2022 году осуществила запуск не только баллистических ракет, но и гиперзвуковых. Министерство обороны Японии обратило внимание на успехи России и Китая в разработке соответствующих систем вооружений и решило расширить возможности по перехвату.

На данный момент Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны (ПРО). Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3. Они предназначены для поражения баллистических ракет в середине траектории. Если ракета не попадает в цель, будет задействован второй уровень ПРО с применением систем Patriot PAC-3, способных перехватывать ракету на заключительном этапе полета.