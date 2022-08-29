Япония собирается оснастить военные корабли интернетом от Starlink Илона Маска

Минобороны Японии рассматривает возможность внедрения системы высокоскоростной интернет-связи Starlink компании Илона Маска Space X на боевых кораблях.

Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на информированные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Министерство рассчитывает оснастить корабли Морских сил самообороны, совершающие дальние рейсы, системой, предлагаемой американской аэрокосмической компанией Space Exploration Technologies, для повышения их телекоммуникационных возможностей", - говорится в сообщении.